Cem Karaca'nın Oğlu, Sosyal Medya Hesabından İsyan Etti!

Show TV'de yayınlanan 'Çarpışma' dizisinde Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına sansür uygulandı. Karacanın oğlu söz konusu sansüre, "Sizler harbiden gerizekalısınız. Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"HESABINI SORMAK ŞART OLDU"

Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümündeki bir sahnede Türk müziğinin usta sanatçılarından merhum Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına yer verildi. Ancak şarkıdaki "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" kısmı sansürlendi. ?Şarkının sansürlenmesine tepki gösteren Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Twitterdan öğrendiğim kadarı ile Cem Karaca Namus Belası kullanılan bir dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış! Sizler harbiden gerizekalısınız! Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam! Bunun hesabını sormak şart oldu… Hadi bakalım çarpışmaaa."