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Cem Karaca konser saldırısı olayı nedir, nasıl oldu?

Cem Karaca konser saldırısı olayı nedir, nasıl oldu?
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Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın bir konseri sırasında yaşanan saldırı olayı, toplumda büyük yankı uyandırmıştı. Bu olay, Karaca'nın müzik kariyerini ve yaşamını derinden etkilemişti. Cem Karaca konser saldırısı olayı nedir, nasıl oldu?

Ünlü sanatçı Cem Karaca'nın konserine yapılan saldırı olayıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Konserin gerçekleştiği sırada meydana gelen saldırı, hem sanatçıyı hem de konseri izlemeye gelenleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Saldırının nedeni ve nasıl gerçekleştiği konusundaki soruların yanıtları araştırılıyor.

CEM KARACA KONSER SALDIRISI OLAYI NEDİR, NASIL OLDU?

1977'de Cem Karaca, artan siyasi gerginlikle birlikte, gitgide daha önemli bir figür oluyordu. Aydın'da verdikleri bir konserde CHP İl Başkanı aşırı solcular tarafından dövüldü. Urfa'da verilen bir konserden sonra Dervişan gitaristi Taner Öngür ve bateristi Sefa Ulaştır saldırıya uğradı. Öngür daha sonra bu nedenlerle gruptan ayrıldı. Cem Karaca bu sene tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları Yoksulluk Kader Olamaz'ı yayınladı. Bu albümde Karaca besteleri dışında, ünlü şairlerin şiirleri de bulunmaktaydı. Cem Karaca ve Dervişan, 1978'in başında 1 Mayıs plağından sonra yollarını ayırdılar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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