Son dönemde adından sıkça söz ettiren Cem Gelinoğlu'nun hayatı ve biyografi bilgileri merak ediliyor. Ünlü isim hakkında detaylı bilgiler ve özel hayatı ile ilgili merak edilenler araştırılıyor. Cem Gelinoğlu evli mi, kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtları gündemde. Cem Gelinoğlu evli mi?

CEM GELİNOĞLU EVLİ Mİ?

20 Temmuz 1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımının devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.

25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır.[3] 24 Mayıs 2019'da vizyona giren Aykut Enişte isimli filmin Giray Altınok'la birlikte senaristliğini yapıp ayrıca başrolü olan "Aykut" karakterini üstlenmiştir ve film beğeni toplamıştır. 2020 yılında ise serinin devam filmi olan ve yine senaristliğini üstlendiği Aykut Enişte 2 filminin çekimleri gerçekleştirilmiş olup film 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiştir.

Cem Gelinoğlu evli değildir. Cem Gelinoğlu'nun özel hayatına dair bilgi bulunmuyor.