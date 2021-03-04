Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu Münevver Karabulut olayı nedir?

Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü? Türkiye'yi sarsan kadın cinayetleri arasında yer alan Münevver Karabulut cinayetinin maktulu olan Cem Garipoğlu hakkında araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu Münevver Karabulut olayı nedir? sorularının yanıtlarını aradı.

Türkiye'nin yıllardır gündem konularından olan Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı olan Cem Garipoğlu son dönemlerde Masumiyet dizisiyle yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda izleyiciler Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü? Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu Münevver Karabulut olayı nedir? sorularının yanıtlarını merak etti.

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

1991 doğumlu olan Cem Gariboğlu, iş adamı Hayyam Gariboğlu'nun yeğeni. 8 yaşında Fransa'ya gönderilen Garipoğlu Sonra İngiltere, Almanya, Portekiz, İspanya, Rusya, Çin'e gönderilir.

Tüm bu illerin dillarini öğrenen Garipoğlu Eylül 2007'de Bahçeşehir Yıldızlar Koleji'ne girer. Arkadaşları, okul dışında kötü bir çevre edindiğini, çalıntı araba kullanan gençlerle dostluk kurduğunu ifade ediyor. Ertesi yıl, lise üçüncü sınıfta Cem Garipoğlu birden okul değiştirir, Bebek Yeni Yıldız Koleji'ne geçti.

Özel şöförüyle okula giden Cem Garipoğlu sevgilisi Münevver Karabulut cinayetini işledi.

CEM GARİPOĞLU YAŞIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu 3 Mart 2009 yılında lise öğrencisi olan Münevver Karabulut'un katili. Kesik baş cinayeti olarak tarihe geçen Münevver Karabulut cinayeti sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından işlendi. Kesik baş cinayeti olarak adlandırılmasının nedeni Cem Garipoğlu 'nun talihsiz kızın başını keserek bir gitar kutusuna koyarak çöpe atmasıydı.

Türkiye kamuoyunda dikkat çeken ve büyük tepkilere neden olan bu cinayetin katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Yargılanma süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkumiyet kararıyla sona eren Cem Garipoğlu 10

CEM GARİPOĞLU MÜNEVVER KARABULUT OLAYI NEDİR?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edildi. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.