Cem Boyner: Hopi, perakendenin Spotify'ı olacak

14.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:55

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner , alışveriş uygulaması Hopi'nin "perakendenin Spotify 'ı" olma yolunda ilerlediğini söyledi.Boyner Grup'un 2015 yılında tüketicilerle buluşturduğu alışveriş uygulaması Hopi, "Meet Up Retail Now" etkinliği ile yeni dünya, yeni müşteri, yeni trendler ve big datanın perakendecilerin hayatına getirdiği değişimleri ele aldı.

Açılışını Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in gerçekleştirdiği etkinlikte Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, Perakende Gurusu Douglas Stephens, Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Futurebright ve Davranış Enstitüsü Kurucusu Akan Abdula gibi birçok önemli isim de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin ana gündem maddesi değişen tüketici alışkanlıkları, datanın bu değişimdeki hayati önemi ve perakendede nasıl etkin kullanılacağıydı.

Hopi Meet Up Retail Now buluşmasının açılış konuşmasını yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Hopi'yi geliştirmek için 3 yıl çalıştıklarını hatırlatarak, "Bu süreçte teknoloji geliştirmek bize mi kaldı diye düşündüğümüz günler oldu ama 2015'ten bu yana Hopi o kadar önemli bir noktaya geldi ki artık yediveren gibi doğuran bir iş haline geldi. Hopi "perakendenin Spotify'ı" olma yolunda ilerliyor" dedi.

Perakendede çok büyük tektonik değişiklikler olduğunu söyleyen Cem Boyner, "Benim tahminime göre 4 senede alışverişlerin yüzde 40'ı internetten yapılmaya başlanacak. Bu oranın yüzde 45-50'yi de geçmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KİŞİSELLEŞTİRME DEVRİ BİTİYOR"

Müşteriyi anlamanın her zamankinden önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı ise, "Artık yıllardır anlatılan kişiselleştirmeden bahsetmiyoruz, duyulara ve duygulara hitap etmemiz gerekiyor. Müşteri mağaza içinde mutlu mu mutsuz mu?, Ona nasıl daha iyi hizmet verebilirim konusunu dert ediyoruz. Müşterilerin yüzde 81'i mağazaya gitmeden önce 'online'da fiyat araştırması yapıyor. Yüzde 75'i kalite ve fiyatın paralel olmadığını düşünüyor. Deneyim çok daha önemli bir hale geldi" dedi.

"HOPİ MARKALAR VE MÜŞTERİ ARASINDA TEKNOLOJİK BİR KÖPRÜ"

Hopi'nin 7,8 milyon kullanıcısı ve 162 üye markadan oluşan dev koalisyonu ile müşteriyi anlamak için büyük veriyi anlamlandıran çok önemli bir köprü görevi gördüğünü anlatan Uçar, "Artık kampanya ile ürün satmak daha da zor. Alım gücünün azalması da bu durumun önemli bir etkeni. Mağazalar artık sadece vitrin olarak kullanılıyor. Markalar artık müşteriye kişisel kampanyalar, çözümler ve ayrıcalıklı hizmet sunmak durumunda. Hopi büyük datayı anlamlandırmak için her gün 40 farklı kaynaktan gelen 15 milyon anlık veriyi işliyor. Hopi bir teknoloji yani bir köprü ve ürün satmıyor, müşteriyi yönlendiriyor" şeklinde konuştu.

400 MİLYON PARACIK KAZANDIRDI

Perakende sektöründe müşteri sadakatinin önemini vurgulayan Neslihan Uçar Çadırcı Hopi'nin başarısını da bunun bir kanıtı olduğunun altını çizdi. Hopi'nin en sadık kalınan markalar arasında Migros ve Yemeksepeti'nin ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Çadırcı, "2019 yılında Hopi'nin üstünden geçen alışveriş cirosunun 6 milyar lira olmasını bekliyoruz. Bu da 24 milyon işlem demek. Hopi ile bugüne kadar kullanıcılarımıza 400 milyon Paracık kazandırdık. Kullanıcılarımız bu Paracıkların 338 milyonunu yüzde 34 daha değerli şekilde 453 milyon olarak harcadı. Yani Hopi ile hem kullanıcı hem de perakendeci için daha akıllı ve avantajlı bir alışveriş ortamı yarattık" dedi.

"E-TİCARETTE TÜRKİYE DÜNYADAN HIZLI BÜYÜYOR"

E-ticarette dünyada yüzde 22'lik bir büyüme gerçekleşirken, Türkiye'de oranın yüzde 37 olduğunun altını çizen Perakende Gurusu Douglas Stephens, "Türkiye'de internet alışverişi genç nüfusun fazlalığı nedeniyle daha hızlı büyüyor. Türkiye'de yaş ortalaması 31, Avrupa'ya göre 10 yaş daha genç" dedi.

Verinin önemini vurgulayan Stephens, "Çok büyük ölçekli global e-ticaret devleri tüketici davranışını analiz ediyor. Bu şirketlerin yaptığı en önemli şey veri akışını kontrol etmek. Biz daha herhangi bir ürünü sipariş etmeden isteyeceğimiz ürünün sevkiyatını başlatacak bir altyapı kuruyorlar" diye konuştu.

"MAĞAZALARIN DENEYİM MERKEZİNE DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR"

E-ticarette yolun daha başında olduğumuzu vurgulayan Stephens, "Online ekonomi şu an çok küçük, bu gelecekte büyük ölçüde değişecek. Günümüzde 1,9 trilyon dolarlık bir işlem gerçekleştirilirken, potansiyel 27 trilyon dolar" dedi.

Mobil ticaretin 10 yılda 10 kat arttığını vurgulayan Douglas Stephens, "Gelecekte mağazalara gitme oranımız azalacak. Bu nedenle mağazaların insanlara deneyim sunan mecralar haline gelmesi, perakendecilerin ise veriyi iyi kullanarak tüketiciyle doğrudan ilişki kurmaları gerekiyor" diye açıklamada bulundu.

Kaynak: DHA

- İstanbul