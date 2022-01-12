Cem Bölükbaşı Formula 2 arenasındaki ilk Türk olacak!

Espor sahnesindeki başarılarının ardından gerçek yarış pistlerine adım atan Cem Bölükbaşı Formula 2 pistlerinde yarışan ilk Türk olacak!

Cem Bölükbaşı yarış pistlerinde ülkemizi başarı ile temsil eden genç bir isim. 23 yaşındaki yarış pilotumuz espor dünyasında kazandığı başarıların ardından bunları gerçek dünyaya da taşıyarak profesyonel yarış kariyerine adım attı ve bu alanda 2. senesini geride bırakmış durumda. Espor arenasında yarış pistlerini adeta sallayan Cem Bölükbaşı bu alandaki tutkusunu gerçeğe de taşıyarak pek çoğumuza ilham oldu ve başarılı kariyerini son sürat sürdürüyor. Başarılı pilotumuz Cem Bölükbaşı için ise şimdi sırada Formula 1'in alt klasmanı olan Formula 2 var!

Düzenlenen basın toplantısında pilotumuzun Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacağı müjdesi paylaşıldı. Başarılı pilotumuz böylece Formula 2 sahnesine adım atan ilk Türk olma unvanını da kazanmış oldu. Bunun yanı sıra Cem Bölükbaşı ayrıca espor sahnesinden gerçek pistlere adım atan ilk pilot olma özelliğini de taşıyor. Başarılı pilotumuz FIA Formula 2 pistlerinde Çek takım Charouz Racing System ile yarışacak.

Hedef Formula 1 Pistlerine Çıkan İlk Türk Yarış Pilotu Olmak!

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cem Bölükbaşı tüm bu yaşananların kendisi için inanılmaz bir gelişme olduğunu ve espor dünyasında kazandığı şampiyonluklarda hep bir gün gerçek yarış pistlerine adım atma hayalleri taşıdığını söylemiş vaziyette. Simülasyonda yaptığı yarışların kariyerinde kendisine çok yardımcı olduğunu da söyleyen Cem Bölükbaşı esas hedefinin ise Formula 1 pistlerine çıkan ilk Türk yarış pilotu olmak olduğunu belirtmiş durumda.

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