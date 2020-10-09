Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Cem Bender dizileri
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Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Cem Bender dizileri

09.10.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:32
Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Cem Bender dizileri

Başarılı tiyatrocu Cem Bender, Trabzon'da doğdu ve eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Birçok başarılı yapımda da yer alan Bender, Alev Alev dizisiyle ekranlarda boy gösterecek. Cem Bender hayatı...

Cem Bender, Sultan Makamı, Seher Vakti, Saklı Yüzler, Güz Sancısı, Evdeki Yabancılar, Kurt Seyit ve Şura gibi projelerde rol aldı. Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama alanında da yüksek lisans eğitimi alan Bender, Altın Portakal Ödülleri'ne aday gösteerilmişti.

CEM BENDER KİMDİR?

Bender, 1 Ocak 1965 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans yaptı.

Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Cem Bender dizileri

Sultan Makamı, Seher Vakti, Saklı Yüzler, Güz Sancısı, Evdeki Yabancılar, Kurt Seyit ve Şura gibi pek çok yapımda da yer alan Cem Bender, Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan 'Alev Alev' dizisinin kadrosunda yer alıyor. 1990 yılında sinema ile tanışan oyuncu, Berdel filminde Mahmut karakterini canlandırdı. Daha sonra Sultan Makamı, Arapsaçı, Seher Vakti, Esir Kalpler, Rüya Gibi, Saklı Yüzler, Kara Yılan, Güz Sancısı, Güldünya, Labirent, Muhteşem Yüzyıl, Ağır Roman Yeni Dünya, Evdeki Yabancılar, Sessiz, Çıplak Gerçek, Senin Hikayen, Kurt Seyit ve Şura Gülperi gibi dizi ve filmlerinde rol aldı.

Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Cem Bender dizileri

Cem Bender, 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü adaylığı bulunuyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 09:33:22. #1.15#
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