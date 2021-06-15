Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli? Cem Anıl Kenar dizileri!
Ada Masalı dizisinde Hakan karakterine hayat veren, oyuncu Cem Anıl Kenar birçok dizide rol aldı. Peki, Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli? Cem Anıl Kenar dizileri!
Ada Masalı dizisinde Hakan karakterine hayat veren, oyuncu Cem Anıl Kenar birçok dizide rol aldı. Peki, Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli? Cem Anıl Kenar dizileri!
CEM ANIL KENAR KİMDİR?
Cem Anıl Kenar, 9 Eylül 1990, Ankara doğumludur. Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinden sonra 2012-2013 Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.
CEM ANIL KENAR DİZİLERİ
2018-2019 – Sen Anlat Karadeniz (Murat Kaleli) (TV Dizisi)
2018 – Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var
2017 – Damat Koğuşu (Film)
2016 – Kehribar (Kaan) (TV Dizisi)
2015 – Hayat Şarkısı (Kaya) (TV Dizisi)