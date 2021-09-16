Cem Akşahin'e Altın Palmiye Ödülü: 'Yılın Turizm Yöneticisi' seçildi

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı turizm yöneticilerinden Cem Akşahin İstanbul Turizm Derneği ve Golden Palm Dergisi'nin önceki gün yapılan Golden Palm Awards ödül töreninde "Yılın Turizm Yöneticisi" ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

ÖDÜLÜ NEDİM DELİBAŞ'IN ELİNDEN ALDI

Ödülünü Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş'ın elinden alan Cem Akşahin yaptığı kısa konuşmada "Bu ödülü almak benim için çok anlamlı. Bana bu özel ödülü layık gören Golden Palm ailesine çok teşekkür ederim" dedi.

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