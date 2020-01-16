Cem Adrian ve Feryal Öney "Muzaların Türküsü" için İş Sanat'ta buluştu

16.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:55

Zeugma Antik Kenti'nde, Türkiye İş Bankası'nın 2012 yılında başlayan katkılarıyla kazı çalışmaları 2019 yıl sonunda tamamlanan Muzalar Evi'nde bulunan dokuz esin perisinin resmedildiği mozaikten ilhamla oluşturulan "Muzaların Türküsü" gösterisi izleyicileri ile İş Sanat'ta buluştu.

Doğu ve batının bu büyüleyici karşılaşması yörenin türküleri, yerel enstrümanlar ve yaylı sazlar topluluğu eşliğinde batı müziğiyle buluştu. Müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan'ın, yönetmenliğini Beyti Engin'in yaptığı gösteride; ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, yazar Özen Yula'nın kaleme aldığı Muzaların hikâyesini eşsiz yorumu ile izleyenlerle paylaştı. Pınar Ataer'in koreografisi ile müzik, tiyatro ve dansın bir araya geldiği "Muzaların Türküsü" büyüleyici atmosferiyle izleyenlerden büyük övgü aldı.

"Muzaların Türküsü" gösterisini, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile birlikte izledi.

Kaynak: Bültenler