Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL şarkı sözleri! 'KÜL' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Cem Adrian & Mark Eliyahu 'nun yeni şarkısı KÜL 16 Ocak günü çıktı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Cem Adrian & Mark Eliyahu KÜL şarkısının sözleri nelerdir? KÜL şarkısı kaç izlenme ve beğeni almıştır?
Klibi kadar sözleri de beğenilen şarkının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Cem Adrian kimdir? Mark Eliyahu kimdir? Kül şarkı sözleri...
KÜL ŞARKI SÖZLERİ
içimde bir şey kanıyor
keskin bir vedanın yarası sızlıyor...
yüzümde bir şey soluyor...
aynı değil umudun rengi kayboluyor
kalbimde bir yerde bir orman yanıyor
bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor
şiirler hep dargın, dualar şifasız
ömrüme mıhlanmış bir cümle...
"Kül olur kalbindeki zamanla...
Yana yana yana yana... "
KÜL ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Kül şarkısı 16 Ocak Cumartesi günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 300 bin izlenme ve 30 bin beğeni alan şarkının klibi de sözleri de beğenilmiştir. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Prodüktör: Cem Adrian
Söz & Müzik & Aranje: Cem Adrian
Kemance: Mark Eliyahu
Piyano: Sezgin Alkan
Mix: Cem Adrian
Mastering: Emre Kıral
Video Art by: CemAdrianArt
Shot by: Emrah Raylı
Shot Supervisor: Erkan Tatoğlu
Video Final: Ruhi Yapıcı
Costume: Hümeyra Uçan