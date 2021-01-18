Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL şarkı sözleri! 'KÜL' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL şarkı sözleri! 'KÜL' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

18.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:37
Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL şarkı sözleri! 'KÜL' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Cem Adrian & Mark Eliyahu 'nun yeni şarkısı KÜL 16 Ocak günü çıktı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Cem Adrian & Mark Eliyahu KÜL şarkısının sözleri nelerdir? KÜL şarkısı kaç izlenme ve beğeni almıştır?

Klibi kadar sözleri de beğenilen şarkının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Cem Adrian kimdir? Mark Eliyahu kimdir? Kül şarkı sözleri...

KÜL ŞARKI SÖZLERİ

içimde bir şey kanıyor

keskin bir vedanın yarası sızlıyor...

yüzümde bir şey soluyor...

aynı değil umudun rengi kayboluyor

kalbimde bir yerde bir orman yanıyor

bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor

şiirler hep dargın, dualar şifasız

ömrüme mıhlanmış bir cümle...

"Kül olur kalbindeki zamanla...

Yana yana yana yana... "

KÜL ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Kül şarkısı 16 Ocak Cumartesi günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 300 bin izlenme ve 30 bin beğeni alan şarkının klibi de sözleri de beğenilmiştir. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Prodüktör: Cem Adrian

Söz & Müzik & Aranje: Cem Adrian

Kemance: Mark Eliyahu

Piyano: Sezgin Alkan

Mix: Cem Adrian

Mastering: Emre Kıral

Video Art by: CemAdrianArt

Shot by: Emrah Raylı

Shot Supervisor: Erkan Tatoğlu

Video Final: Ruhi Yapıcı

Costume: Hümeyra Uçan

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