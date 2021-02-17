Cem Adrian'ın gömleği için bıraktığı linkten köy okullarına yardım sayfası çıktı
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Cem Adrian'ın gömleği için bıraktığı linkten köy okullarına yardım sayfası çıktı

17.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:31
Cem Adrian'ın gömleği için bıraktığı linkten köy okullarına yardım sayfası çıktı

Sanatçı Cem Adrian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda giydiği gömlek için bir link bıraktı. Linke tıklayanlar ise karşılarına köy okulları için yardım kampanyasının yapıldığı bir sayfa çıkınca duygulandı. Cem Adrian'ın bu anlamlı hareketi ise sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarılı sanatçı Cem Adrian sık sık yaptığı yardım paylaşımları ile takipçilerinden destek isterken, bu kez denediği yöntem herkesi şaşırttı ve duygulandırdı.

REKLAM YAPTIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Instagram hesabında yaptığı paylaşımda gömleğinin markasını merak edenler için link koyan Cem Adrian'ın reklam yaptığı düşünülürken, durum çok farklı çıktı.

Cem Adrian'ın gömleği için bıraktığı linkten köy okullarına yardım sayfası çıktı

KÖY OKULLARINA YARDIM PROJESİNİN ADRESİNİ KOYDU

Adrian fotoğrafta bıraktığı linke gömleğin markası yerine köy okullarına yardım projesinin adresini koydu. Linke tıklayanlar gördükleri karşısında duygulanırken, başarılı sanatçının bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Cem Adrian'ın gömleği için bıraktığı linkten köy okullarına yardım sayfası çıktı
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