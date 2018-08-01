Çeltik Tarlasında Su Kanalına Düşen Epilepsi Hastası Boğuldu

Samsun'da çeltik tarlasında su kanalına düşen epilepsi hastası bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen İsa Demir (33), su kanalına düşerek boğuldu. Olay, jandarmaya bildirilirken İsa Demir'in cenazesi su kanalından çıkartıldı. Demir'in epilepsi nöbeti geçirerek su kanalına düşüp boğulduğu tahmin ediliyor.

İsa Demir'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN