AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Osmancık ilçesinde uygulanan "Çeltik, Ayva ve Bağcılığı Geliştirme" projesi kapsamında, çiftçilere verilmek üzere 100 bin lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.



Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin tarım konusunda kendilerini daha çok geliştirmesi için her türlü desteğin sağlandığını kaydetti.



Hükumetin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Kurt, şunları kaydetti:



"Çiftçilerin hasat zamanında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli tedbirleri aldık. Çiftçilerimiz ile her zaman bir araya gelerek, kaliteli üretim yapılması için alınacak tedbirler konusunda istişare yapıyoruz. Yapılan istişareler sonucunda alınan kararlar neticesinde gerekli destekler tarafımızca çiftçilerimize verilmektedir. Bizler her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Şube Müdürü Mehmet Hasdemir ile Osmancık ilçemizde yaptığımız toplantıda talep edilen 100 bin liralık ödeneği tahsis etmiş bulunmaktayız. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz."