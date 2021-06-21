Celo Boluz kimdir, nerelidir? Celo Boluz'un gerçek adı nedir? Celo Boluz kaç yaşında?
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Celo Boluz kimdir, nerelidir? Celo Boluz'un gerçek adı nedir? Celo Boluz kaç yaşında?

Celo Boluz kimdir, nerelidir? Celo Boluz'un gerçek adı nedir? Celo Boluz kaç yaşında?
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Yaptığı parçalarla adından bahsettiren Celo Boluz hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Celo Boluz kimdir? Celo Boluz'un gerçek adı nedir? Celo Boluz kaç yaşında?

Celo Boluz kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk parçasını annesine armağan eden Celo Boluz'un gerçek adı nedir? Celo Boluz kaç yaşında, nereli?

CELO BOLUZ KİMDİR?

Gerçek adı Celal Bayrak olan Celo Boluz, Tuncelilidir. Amatör parçalarıyla adından bahsettiren Celo Boluz, yaptığı düetlerle de geniş kesimlere ulaşmayı başardı. Müziğe ilk adımlarını Ovacık'ta atan Celal Bayrak, 1994'te İzmir'e taşındırlar ve Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

Çok dinlenen parçalarından biri olan Gülizar'ın isminin annesinin adı olduğu bilinmektedir.

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Celo Boluz kimdir, nerelidir? Celo Boluz'un gerçek adı nedir? Celo Boluz kaç yaşında? - Haberler
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