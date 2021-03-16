Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, arabacına çarpıp kaçan sürücüye ateş püskürdü. Twitter'dan paylaşım yapan Nalçakan, "Şerefsizlik yapmayıp, telefon numarasını bıraksaydı, arayıp, 'geçmiş olsun, kaskoyla halledilir' diyecektim. Şimdi güvenlik kameralarından kendisini bulacağım" dedi.
ATV ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın aracına çarpıldı.
"ŞEREFSİZLİK YAPMASAYDI.."
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepkisini dile getiren Nalçakan, "Park halindeki arabama çarpan şoför, şerefsizlik yapmayıp, telefon numarasını bıraksaydı, arayıp, 'geçmiş olsun, kaskoyla halledilir' diyecektim. Şimdi maalesef, güvenlik kameralarından kendisini bulacağım" dedi.