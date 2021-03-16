Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü

16.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:48
Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, arabacına çarpıp kaçan sürücüye ateş püskürdü. Twitter'dan paylaşım yapan Nalçakan, "Şerefsizlik yapmayıp, telefon numarasını bıraksaydı, arayıp, 'geçmiş olsun, kaskoyla halledilir' diyecektim. Şimdi güvenlik kameralarından kendisini bulacağım" dedi.

ATV ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın aracına çarpıldı.

"ŞEREFSİZLİK YAPMASAYDI.."

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepkisini dile getiren Nalçakan, "Park halindeki arabama çarpan şoför, şerefsizlik yapmayıp, telefon numarasını bıraksaydı, arayıp, 'geçmiş olsun, kaskoyla halledilir' diyecektim. Şimdi maalesef, güvenlik kameralarından kendisini bulacağım" dedi.

Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü

İlgili Haberler

Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi! Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?
Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan hayatı ve biyografisi! Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:54:24. #1.16#
title