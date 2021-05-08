Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı
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Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı

Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, esnafları ziyaret ederek tatil öncesi bayramlaştı.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, esnafları ziyaret ederek tatil öncesi bayramlaştı.

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emrah Dağlı ve İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı eşlik etti. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle açık olan esnaflarla mesafeli bayramlaştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler neticesinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanmada açık olan esnafları ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Kaymakam Uçar, tek tek bayramlarını tebrik etti. Kaymakam Uçar, alınan kararlara uyulduğu zaman pandeminin kısa sürede sona ereceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Çelikhan Kaymakamı Uçar, esnafla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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