Çelikhan'da belediye karla mücadele ediyor
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Çelikhan'da belediye karla mücadele ediyor

Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.

08.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:08
Çelikhan'da belediye karla mücadele ediyor

'ın İlçe Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.


Çelikhan ilçesinde kar yağışının başladığı günden beri ekibi mahalle aralarındaki yolları açık tutmaya çalışıyor. Belediye ekipleri ana halterlerinde biriken karları kamyonlara ilçe dışına taşıyor.


Kar yağışı nedeniyle ilçe sınırları içerisinde sorun yaşanmadığını dile getiren Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, " İlçemizde yuğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz tarafından karla mücadelemiz devam ediyor. Mahalle aralarındaki yollarımızı özellikle açık tutulmaya çalışıyoruz ve ana halterlerde biriken kar kitlelerini ise kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkartıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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