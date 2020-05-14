Çelik'in, Engelliler Haftası mesajı Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, yayımladığı mesajında, "Engellilerimiz bizim için sadece belirli gün ve haftalarda değil, her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken toplumumuzun önemli bir parçası olmuştur. Allah'a şükürler olsun ki insanların birbirine üstünlüğünün ancak takva noktasında olabileceğini bildiren ve bütün insanların eşit olduğunu her fırsatta dile getiren, bir dini inanca sahibiz.

Şükürler olsun ki engelli vatandaşlarımızı önemseyen resmi bir anlayışımız, bir devletimiz, bir hükümetimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla sürdürülen bir yönetim anlayışımız var.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin öncülüğünde Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak ve engelleri ortadan kaldırabilmek için İl Müdürlüğü olarak erişilebilirlik başta olmak üzere birçok konuda hızlı ve yoğun çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Umut ediyoruz ki yarınlar engelli vatandaşlarımız için daha güzel olacaktır.

Bu vesile ile Engelliler Haftasının engelli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA