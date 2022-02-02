Çelik: "(Rusya-Ukrayna krizi) Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda" - Haberler
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Çelik: "(Rusya-Ukrayna krizi) Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Çelik: (Rusya-Ukrayna krizi) Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda

Çelik: (Rusya-Ukrayna krizi) Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda

Çelik: (Rusya-Ukrayna krizi) Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda

Çelik: (Rusya-Ukrayna krizi) Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Haber

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