Çelik: "(Rusya-Ukrayna krizi) Rusya-AB, Rusya-ABD, Rusya-NATO arasındaki bir gerilime dönüşmüş durumda"
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)