Çelik: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor" - Haberler

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Çelik: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor"

Çelik: (Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor

Çelik: (Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor

Çelik: (Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Haberler

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