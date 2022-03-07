Çelik: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor"
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Cumhurbaşkanımızın girişimleri, NATO-Rusya ekseninde tek diplomatik zemin olarak önümüze geliyor"