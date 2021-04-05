Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Çukur, adım adım finale gidiyor. Dizide, 'Celasun' karakterini canlandıran Kubilay Aka, sevilen dizinin kadrosundan duygusal bir mesajla ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 123. yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.

CELASUN DİZİYE VEDA ETTİ

Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın geçtiği Çukur'un yeni bölümde Celasun hain bir saldırıya uğradı. Aracında boğulan Celasun 123. bölümde diziye veda etti.

"EYVALLAH ÇUKUR, HAKKIN ÖDENMEZ"

Vedasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kubilay Aka, "4 sene oldu dile dolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle. Eyvallah Çukur. Hakkınız ödenmez"

Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı
Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı
Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 123. yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 4. sezon 31. bölüm izle!
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 123. yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 4. sezon 31. bölüm izle!
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 22:45:24. #1.16#
title