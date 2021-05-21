Celal Can Algül kimdir? Celal Can Algül kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Derya Şensoy ile Cihangir'de görüntülene ve panik olan Celal Can Algül kimdir? Celal Can Algül kaç yaşında, nereli? Celal Can Algül ne iş yapmakta?
Oyuncu Derya Şensoy ile Cihangir'de görüntülene ve panik olan Celal Can Algül kimdir? Celal Can Algül kaç yaşında, nereli? Celal Can Algül ne iş yapmakta?
CELAL CAN ALGÜL KİMDİR?
İş insanı Celal Can Algül Namık Kemal Üniversitesi mezunudur. Birçok projenin sahibi Celal Can Algül, celalcanalgul adlı instagram kullanıcı adını kullanmaktadır.
DERYA ŞENSOY CELAL CAN ALGÜL
Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy'la oyuncu Sarp Levendoğlu, ilişkisi geçtiğimiz aylarda bitmişti. Şensoy, Cihangir'de objektife takıldı. Yanında da iş insanı Celal Can Algül vardı.