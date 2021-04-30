Celal Bayar Üniversitesi Espor takımı kuruyor!
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Celal Bayar Üniversitesi Espor takımı kuruyor!

Celal Bayar Üniversitesi Espor takımı kuruyor!
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Eğer Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyup espor kariyeri düşünüyorsanız hemen başvurun!

Ülkemizin güzide eğitim kurumlarından biri olan Celal Bayar Üniversitesi Espor takımı kuracağını duyurdu. Duyuru CBU Espor Topluluğu tarafından paylaşıldı.

İlk etapta kurulacak takımlar ise Valorant, League of Legends ve League of Legends Wild Rift olacak. Belirtilen oyunlardan birine ilgiliyseniz ve gelecekte espor kariyeri düşünüyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Aşağıdaki belirtilen iletişim adresleriyle iletişime geçerek başvurabilirsiniz.

Instagram:

Discord: TNFWVH9G3H

Telefon: 0 530 138 70 12

Buna ek olarak gönderiye gelen bir yorum ise çok dikkat çekiciydi. "Neden CS: GO takımı kurmuyorsunuz?" sorusuna ise "Yeterli topluluk ve işle ilgilenecek kişiler bulmakta çok zorlanıyoruz. Ayrıca çok zahmetli bir iş. Topluluğa CS: GO arenası hakkında bilgili birisi gelirse neden olmasın?" cevabı geldi. Akıllara gelen bir başka soru ise şu olmuş oldu: CS: GO Türkiye'de değerini artık kayıp mı etti?

Kaynak: Playerbros

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