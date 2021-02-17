Celal Adan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Celal Adan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Celal Adan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CELAL ADAN KİMDİR?

1951 Ağrı doğumlu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu.

Orman mühendisi. 21. dönem İstanbul milletvekili. Evli ve 2 çocuk babası.Celal Adan, 10 Eylül 1951 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Nihat Adan adında emekli baş komiser ağabeyi vardır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında ülkücü kesimde yer aldı. 19 Ağustos 1981 tarihinde başlayan MHP davasında yargılanmış ve davanın zaman aşımından düşmesiyle bilahare beraat etmiştir. Celal Adan, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketlerinin sahibi ve aynı zamanda yöneticisidir.

Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanı seçilmesinden sonra Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Celal Adan getirildi. Celal Adan adı, Flash TV'nin kurşunlanması ve Budapeşte'de Mesut Yılmaz'ın yumruklanması olayına karıştı. 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde Mehmet Ağar liderliğindeki DYP'de görev aldı. DYP'nin adını DP olarak değiştirmesinden sonra da bu partide siyasete devam etti. Ancak seçimlerde DP barajı aşamayınca Adan da Meclis'e giremedi.

Celal Adan, 18 Nisan 1999'da İstanbul'dan milletvekili seçildi. 21. Dönem DYP ve 24.ve 25. Dönem MHP İstanbul Milletvekilidir. Türkiye–İtalya Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesidir. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP. 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Akabinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Başkanlık Divanı üyeliğine seçilerek Siyasi İşler ve Parlamentodan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Celal Adan, evlidir ve 2 çocuğu vardır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.Celal Adan haberleri için tık