Çekya'da türüne az rastlanan Nubiya aslanları dünyaya geldi

DVUR Çekya'da nesli tükenme tehdidi altında bulunan 2 Nubiya aslanı doğdu.

Ülkenin doğusunda Hradec Kralove şehrindeki hayvanat bahçesinde mayıs ayında dünyaya gelen, ancak doğumları kamuoyuna yeni duyurulan yavruların birinin erkek, diğerinin dişi olduğu belirtildi.

Henüz isim verilmeyen yavruların, nesli tükenme tehlikesinde bulunan ve gözetim altında yaşatılmaya çalışılan Nubiya aslanlarının sayısının artması konusunda hayvanseverleri ümitlendirdiği kaydedildi.

Ana vatanı Kuzey Afrika olan ancak yasa dışı avlanmalar nedeniyle 1960'lı yıllardan sonra vahşi doğada üyesi kalmayan Nubiya aslanları, hayvanat bahçelerinde yaşatılmaya çalışılıyor.

Atlas aslanı ismiyle de bilinen Nubiya aslanlarının günümüzde 100'e yakın üyesinin kaldığı sanılıyor.

Kaynak: AA