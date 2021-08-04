Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı
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Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı

Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Çekya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralıların 7'sinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Çekya'da Cheb-Prag seferini yapan yolcu treni ülkenin batısındaki Milavce kasabası yakınlarında banliyö treniyle çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Domazlice-Blizejov istasyonları arasında meydana gelen kazada 40 kişinin de yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilirken, kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Çekya polisi hayatını kaybeden 2 kişinin trenlerin makinistleri olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Çekya Ulaştırma Bakanı Karel Havliczek yaptığı açıklamada kazanın makinistlerden birinin Radonice geçidinde dur sinyalini ihlal etmesi üzerine meydana geldiğini söyledi. Durumun ciddi olduğunu belirten Havliczek olay yerine hareket ettiğini bildirdi. - PRAG

Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı
Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı
Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı
Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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