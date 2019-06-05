Çekya'da 1989 Kadife Devrimi'nden bu yana en büyük protesto gösterisi

Çekya komünizm sonrası dönemde yaşanan en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Başkent Prag'da yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı gösteride yolsuzlukla suçlanan Başbakan Andrej Babis'in istifası istendi.

Başkent Prag'da sokağa inen yaklaşık 120 bin kişi Avrupa Birliği (AB) fonlarında usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle Babis'i istifaya davet etti. Euronews.com'da Görüntüle