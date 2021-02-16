Kemiklerini kırdılar! Tartıştığı otobüs şoförünü takip eden taksici, topladığı adamlarla dehşeti yaşattı

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Çekmeköy'de otobüs durağını işgal ettiği gerekçesiyle toplu taşıma şoförü tarafından uyarılan taksi sürücüsü, arkadaşlarını da toplayarak otobüsü şoförünü darbetti. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken; otobüs şoförü ise iki omzunun çıktığını, kemiklerinin kırıldığını söyledi.

Çekmeköy Yenidoğan peronlarında akşam saat 21.30 sıralarında iddiaya göre bir taksi sürücüsü toplu taşıma araçlarına ait olan alanda park halinde beklemeye başladı.

DURAĞI İŞGAL ETTİĞİ İÇİN UYARDI

O esnada yolcu almak için durağa yaklaşan otobüs şoförü Erol Özdoğan ise taksiciyi durak alanını boşaltması konusunda uyardı. Otobüsün şoförünün uyarılarına sinirlenen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs sözlü tartışmaya girdi. Otobüs şoförü Özdoğan, tartışmaya dahil olmadan yolcuları aldıktan sonra güzergahına devam etti.

ADAM TOPLAYIP TAKİP ETTİ

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsü otobüs şoförü Özdoğan'ı güzergahı boyunca takip etti. Otobüs şoförü Özdoğan, Yenidoğan peronlarına gelince tartıştığı taksici ve çok sayıda yanında getirdiği şahıslarla karşılaştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİLER

Özdoğan'ı gören taksici ve arkadaşları otobüs şoförünü darp etmeye başladı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"OMUZLARIM ÇIKTI, KEMİKLERİMİ KIRDILAR"

Yaşanan dehşet anları sonrası konuşan otobüs şoförü Erol Özdoğan, "Cuma günü yolcu almak için durağa girmek istedi. Bir taksi sürücüsü buna izin vermedi. Buna rağmen yolcu alıp, çıkacağımı söyledim kendisine. Taksi sürücüsü bana 'yaklaş bakalım, nasıl gireceksin durağa' dedi. Ben de karşılık vermeyip, yolcumu aldıktan sonra devam ettim. Meğerse o taksici ben duraktan ayrıldıktan sonra iki araçla beni takip etmeye başlamış. O esnada yanımda olan yeğenimi ve beni araçtan indirip dövdüler. Darbettikleri esnada iki omzum da yerinden çıktı yetmedi sol arka kürek kemiğim kırıldı. Ardından beni darbettikleri esnada 6-7 kişinin daha geldiğini gördüm. Onların gelmesiyle beraber durumu farkeden esnaf arkadaşlar araya girdi. Hiç birini tanımıyorum, Herhangi bir husumetim de yok. Tek başımayım bu konuda. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı