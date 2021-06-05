Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇEKMEKÖY 'de kozmetik mağazasından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

ÇEKMEKÖY 'de kozmetik mağazasından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki mağazaya perşembe günü gelen 2 şüpheli dükkandan kozmetik malzemesi çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen, polis hırsızlığı Ö.S.A. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, şüphelileri aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Ö.S.A.2nın 38 suç kaydı, 17 aranma kaydı, 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Y.Ç.'nin ise 17 suç kaydı olduğu bildirildi. 2 şüphelinin mahkemeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Beren Saat Şevval Sam Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 15:46:11. #1.15#

title