Son dakika gündem: ÇEKMEKÖY'DE KOZMETİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Gelen son dakika haberine göre ÇEKMEKÖY 'de kozmetik mağazasından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

ÇEKMEKÖY 'de kozmetik mağazasından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki mağazaya perşembe günü gelen 2 şüpheli dükkandan kozmetik malzemesi çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen, polis hırsızlığı Ö.S.A. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, şüphelileri aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Ö.S.A.2nın 38 suç kaydı, 17 aranma kaydı, 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Y.Ç.'nin ise 17 suç kaydı olduğu bildirildi. 2 şüphelinin mahkemeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı