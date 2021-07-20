Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı
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Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı Çekmeköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık, sakinleştirici iğnelere rağmen sakinleşmedi.

Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Çekmeköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık, sakinleştirici iğnelere rağmen sakinleşmedi. Çevredekilerin korkudan yanına yanaşamadığı kurbanlık dana cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde bir kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak çevrede dolaşmaya başladı. Çevredekilerin korkudan yanına yanaşamadığı dana, birkaç adet sakinleştirici iğne atılmasına rağmen sakinleşmedi. Kızgın dananın yanına yanaştırmadığı o anlar çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.

Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı
Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı
Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı
Çekmeköy'de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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