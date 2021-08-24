Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de mağazada alışveriş yapan E.B.'nin içinde 2 cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantayı bebek arabasından çalan Saniye K. (41) yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de mağazada alışveriş yapan E.B.'nin içinde 2 cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantayı bebek arabasından çalan Saniye K. (41) yakalandı. 22 suç kaydı bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin olay anında tanınmamak için çarşaf giydiği tespit edildi.  Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çekmeköy'de geçen çarşamba yaşandı. Bebek giyim mağazasına giren E.B. (33) çantasını bebek arabasına bırakarak alışveriş için reyonlara bakmaya başladı. Bu sırada mağazada bulunan şüpheli kadın, bebek arabasının yanına yaklaşarak içinde 2 cep telefonu ve cüzdan bulunan çantayı çalarak mağazadan ayrıldı. Çantasının olmadığını fark eden E.B. polise ihbarda bulundu. Olaya ilgili polis ekipleri de çalışma başlattı.

SANİYE K.'NİN 22 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık anında tanınmamak için siyah çarşaf giyen kadının Saniye K. olduğu tespit edildi. Şüpheli geçtiğimiz cumartesi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saniye K.'nin 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saniye K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı
Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı
Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı
Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı

İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Cimilli İbo Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Marcao Erol Bulut Burak Elmas Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çekmeköy'de bebek arabasından çanta çalan kadın yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:12:24. #1.16#

title