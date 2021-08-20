'Çekirdekten Meyveye Kayısı' fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti
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'Çekirdekten Meyveye Kayısı' fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti

'Çekirdekten Meyveye Kayısı' fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

MABESEM fuaye alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen ve 44 fotoğrafın sergilendiği 'Çekirdekten Meyveye Kayısı' fotoğraf sergisinin açılışı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapıldı.

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, " Kayısı Malatya için önemlidir. Biz kayısıyı ifade ederken 'Güneşin altın yumurtası' diye ifade ediyoruz. Kayısının son süreçte Malatya ekonomisine yaptığı katkıyı da önemli buluyoruz. Hızlı bir ivme şeklinde geçmiş dönemde 300 milyon dolar katma değer sağlayan kayısı, artık 500 milyon dolara doğru hızla gitmekte. İnşallah ilerleyen dönemler için 3 milyar dolara kadar kayısının Malatya'ya katma değer katması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda bizler bir taraftan lisanslı depo yaptırırken, diğer taraftan da kayısının şerefine, şanına ve onuruna yakışır bir Şire Pazarının hemen ihalesini yaptık ve başlattık. İnşallah lisanslı depo ve şire pazarımızla birlikte kayısı Malatya'da şaha kalkacak.

Kayısının hem ürün çeşitlenmesi açısından hem gıda çeşitlendirmesi, hem de ambalaj çeşitlendirilmesi anlamında Malatya üreticisi ve tüccarı gerçek anlamında görevini yaptığı takdirde Malatya'da ki kayısının katma değeri en az 3 milyar dolar olacaktır. Biz bu süreci başlattığımızda 250 milyon dolar olan katma değer şuanda 500 milyon dolara doğru yükseliyor. Demek ki biz doğru yoldayız ve emin adımlarla ileriye doğru gidiyoruz. Şuan ki yükseliş görülüyor. Şire Pazarı yapıldıktan sonra bu yükseliş daha da yukarılara çıkacak. Sergimize katkı sunan bütün fotoğrafçı arkadaşlarımıza ve ilgili daire başkanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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