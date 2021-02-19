Çekimleri Fişekhane'de yapılan "Nina" oyunu, yarın izleyiciyle buluşacak
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Çekimleri Fişekhane'de yapılan "Nina" oyunu, yarın izleyiciyle buluşacak

19.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:36
Çekimleri Fişekhane'de yapılan

Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı sahnede buluşturan "Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti" oyunu, izleyiciyle çevrim içi buluşacak.

Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı sahnede buluşturan "Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti" oyunu, izleyiciyle çevrim içi buluşacak.

Tatbikat Sahnesi'nin oyunlarına ev sahipliği yapan Fişekhane'nin tarihi atmosferinde sahneye konulan oyun, 20 Şubat saat 20.30'da çevrim içi olarak yayınlanacak.

Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı oyun, Tatbikat Sahnesi'nin "Fahrenheit 451" ile başlattığı ve "Bir Delinin Hatıra Defteri" ile devam eden çevrim içi oyun serisinin üçüncü prodüksiyonu olarak sahneleniyor.

Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec'in kalemiyle 1917 devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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