Çekimleri Bursa'da Yapılan Korku Filmi 'Sandık' 20 Nisan'da Vizyona Giriyor

Çekimleri Bursa'da gerçekleştirilen ve kendi içinde bir çok ilki barındıran korku filmi 'Sandık' 20 Nisan'da vizyona giriyor.

Çekimleri Bursa, Keles ve çevresi ile Kemaliye, Gelemiç Köyü, Kocayayla, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi, Ayvaini mağarası gibi doğal plato vasfı taşıyan bölgelerde gerçekleştirilen 'Sandık' 20 Nisan'da vizyona giriyor. Yepyeni bir korku tecrübesi vaadi ile gösterime girecek olan film, kendi içinde pek çok ilki de barındırıyor. Film, tamamı Bursa kaynakları ile Gerilla Film mantığında çekilen ilk korku filmi olmasının yanında, sahip olduğu bilim-kurgu referanslarıyla da Türkiye açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yönetmenliğini Mücahit Pehlivan, görüntü yönetmenliğini ise Mehmet Yiğit'in yaptığı film, görsel estetiği ve yöresel unsurların kullanımı, başarılı oyunculuklarıyla yeni ve farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor. - BURSA