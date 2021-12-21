Çekimler tam gaz devam ediyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekimler tam gaz devam ediyor

Çekimler tam gaz devam ediyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu İbrahim Büyükak, geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. İşte detaylar…

Dizisinin yeni sezon çekimleri için kolları sıvayan Büyükak, DasDas Sahne'ye gelerek çekimlerini sürdürdü. Yeni sezon çekimlerine tam gaz devam ettiğini dile getiren İbrahim Büyükak, yayın tarihi için Mart ayı müjdesini verdi ve "Bugün burada setim vardı. Dizinin bir bölümünü burada çekeceğiz, güzel bir sezon geliyor." dedi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title