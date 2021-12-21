Çekimler tam gaz devam ediyor

Dizisinin yeni sezon çekimleri için kolları sıvayan Büyükak, DasDas Sahne'ye gelerek çekimlerini sürdürdü. Yeni sezon çekimlerine tam gaz devam ettiğini dile getiren İbrahim Büyükak, yayın tarihi için Mart ayı müjdesini verdi ve "Bugün burada setim vardı. Dizinin bir bölümünü burada çekeceğiz, güzel bir sezon geliyor." dedi.

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