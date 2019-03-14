Çekici Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da çekicinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selamet Çiçek idaresindeki 55 K 0001 plakalı çekici direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solunda bulunan bariyer ile 55 ABR 461 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan çekicinin şoförü Selamet Çiçek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA