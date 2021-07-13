Çekerek çayında kuraklık tehlikesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekerek çayında kuraklık tehlikesi

İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden - Haberler | Güncel

Çekerek çayında kuraklık tehlikesi Yeşilırmak'ın kollarından birisi olan Çekerek çayında kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

Çekerek çayında kuraklık tehlikesi

TOKAT - Yeşilırmak'ın kollarından birisi olan Çekerek çayında kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

Sivas'tan doğarak Karadeniz'in topraklarını sulayan Çekerek çayında su seviyesi oldukça fazla düştü. Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde tarımsal sulamada oldukça önemli yeri olan çayda suların çekilmesiyle kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Tarım arazilerini sulayan çayın aşırı sıcaklar ve tarımsal sulama nedeniyle debisi oldukça düştü. Endişelendiren görüntülerin yaşandığı çaydan su pompaları ile arazilerini sulamaya çalışanlar çiftçiler endişeli. Pancar ekimi yapan çiftçiler susuz kalmaktan dolayı çaresizlik yaşıyor. Sulusaray ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Yapıcı, suyun oldukça fazla düşmesi nedeni ile arazilerini sulayamadıklarını ifade ederek, "Çekerek çayında neredeyse su kalmadı. Ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz. Eskiden bu ırmaktan su çağlayarak akıyordu şimdi yok" dedi.

Çiftçi Cemalettin Aydın ise barajdan yeterli su bırakılmadığını ileri sürerek, "Vatandaş perişan halde, bunlara bir çözüm bekliyoruz. Su gelmiyor, sadece biz mağdur değiliz. Yeşilyurt ve köyleri de mağdur" diye konuştu.

Çekerek çayında kuraklık tehlikesi
Çekerek çayında kuraklık tehlikesi
Çekerek çayında kuraklık tehlikesi
Çekerek çayında kuraklık tehlikesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Tolga Akış Ebru Gündeş Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekerek çayında kuraklık tehlikesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:49:01. #1.14#

title