Cehennem Vadisi" Maceracıları Bekliyor

HÜSEYİN YILDIZ - "Türkiye'nin çatısı"ndaki doğa harikası Cehennem Vadisi, barındırdığı doğal güzellikleriyle macera tutkunlarını büyülüyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında bulunan Cehennem Vadisi, birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor.

Dağın 2 bin metresinden zirvesine kadar uzanan devasa vadi, uçurumları, yeşil bitki örtüsü, buzulları ve eriyen buzullardan akan sularıyla ilgi çekiyor.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın hemen üstünde bulunan Cehennem Vadisi, sunduğu zorlu parkurlarıyla macera severlere adeta davetiye çıkarıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cehennem Vadisi'nin pek bilinmeyen birçok güzelliği barındırdığını söyledi.

Vadide gezme imkanı bulanların çok sayıda güzellikle karşılaşabileceğini ifade eden Türkoğlu, "Ağrı Dağı ülkemizin en büyük milli parkını bünyesinde barındırmakta. Özellikle üst kısımlarda şelaleler, yukarıdaki suların getirmiş olduğu buzullar, yaban hayvanları, bunların hepsi Ağrı Dağı'nda seremoni sergilemektedir." dedi.

Cehennem Vadisi'ne gidenlerin birçok güzelliği seyredebileceğini aktaran Türkoğlu, "Bu vadide, buzullarla, şelalelerle, mevsimsel olarak tabiatın gösterdiği bütün olaylarla karşılaşılması mümkün. Buraya gidecek olanların önce kendi güvenliklerini temin etmeleri gerekir, ondan sonra adeta bir serüvene başlayabilirler." diye konuştu.

-"Özellikle profesyonel dağcıların çıkabilecekleri bir yer"

Vadinin sunduğu zorlu koşullar nedeniyle sadece uzaktan izlenebileceğini, daha ayrıntılı gezmek için ziyaretçinin doğa şartlarına hakim olması gerektiğini belirten Türkoğlu, şunları söyledi:

"Oraya çıkarken yukarıdan gelen su birikintilerinin doğal olarak oluşturduğu setlerle, taş duvarlarıyla karşılaşılabilir. Özellikle profesyonel dağcıların çıkabilecekleri bir yer. Cehennem Vadisi engebeli ve çıkışı çok zor bir alan. Buraya giden dağcıların özellikle profesyonel olmalarını öneriyorum."

-"Gerçek anlamda macera arayanlara öneriyoruz"

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) sporcularından Zeynel Abidin Kızılkaya, Cehennem Vadisi'nin Türkiye'deki en zorlu doğal alanlardan biri olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Vadinin içinde yüzlerce metre yüksekliğe sahip kaya duvarlarının zirvesinde Ağrı Dağı'nın zirvesinden dört mevsim eksilmeyen buzullar bulunuyor. Hava şartlarına göre yer yer buzullarda kopma ve erime yaşanıyor. Bu olaydan sonra geçici şelaleler oluşup yüzlerce metre aşağı dökülüyor."

Vadinin özellikle profesyonel dağcılar için müthiş imkanlar sunduğuna işaret eden Kızılkaya, "Bu alana profesyonel olmayan sporcuları getirmiyoruz. Profesyonel olmayanlar sadece üst bölgelerden izleme fırsatı bulabiliyor. Gerçek anlamda macera arayanlara öneriyoruz, burası mutlaka görülmesi gereken, harika bir yer." dedi.