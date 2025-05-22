Cehennem Melekleri 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cehennem Melekleri, ileri silah becerileri sahip olan son savunma hattıdır. ABD ve Rusya arasında nükleer çatışmaya karşı müdahale etmesi için Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubunu çağırırlar. Ancak onların bu görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe dahil olan yeni üyeler ise tarzı ve taktikleriyle gruba farklılık katacaktır.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jason Statham:Lee Christmas

Sylvester Stallone:Barney Ross

Dolph Lundgren:Gunner Jensen

Randy Couture:Toll Road

Eddie Hall:Adele

Curtis "50 Cent" Jackson:Easy Day

Megan Fox:Gina

Tony Jaa:Decha

Andy Garcia:Marsh

Sheila Shah:Mandy

Jacob Scipio:Galan

Levy Tran:Lash



CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aynı ay, Sheila Shah, Jacob Scipio, Levy Tran ve Iko Uwais açıklanmayan rollerle kadroya katıldı. Film Londra ve Bulgaristan'da çekildi ve Jackie Chan Dublör Ekibi dublör koreografisini üstlendi. Kasım 2021'de, Selanik şehri de dahil olmak üzere Yunanistan'da çekimler yapıldı.