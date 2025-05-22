Cehennem Melekleri 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cehennem Melekleri 4 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cehennem Melekleri 4 konusu, özeti ve Cehennem Melekleri 4 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cehennem Melekleri 4 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Cehennem Melekleri 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cehennem Melekleri 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Cehennem Melekleri 4 konusu nedir, Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kimler ve Cehennem Melekleri 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.
CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Cehennem Melekleri, ileri silah becerileri sahip olan son savunma hattıdır. ABD ve Rusya arasında nükleer çatışmaya karşı müdahale etmesi için Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubunu çağırırlar. Ancak onların bu görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe dahil olan yeni üyeler ise tarzı ve taktikleriyle gruba farklılık katacaktır.CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Jason Statham:Lee Christmas
Sylvester Stallone:Barney Ross
Dolph Lundgren:Gunner Jensen
Randy Couture:Toll Road
Eddie Hall:Adele
Curtis "50 Cent" Jackson:Easy Day
Megan Fox:Gina
Tony Jaa:Decha
Andy Garcia:Marsh
Sheila Shah:Mandy
Jacob Scipio:Galan
Levy Tran:Lash
CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Aynı ay, Sheila Shah, Jacob Scipio, Levy Tran ve Iko Uwais açıklanmayan rollerle kadroya katıldı. Film Londra ve Bulgaristan'da çekildi ve Jackie Chan Dublör Ekibi dublör koreografisini üstlendi. Kasım 2021'de, Selanik şehri de dahil olmak üzere Yunanistan'da çekimler yapıldı.