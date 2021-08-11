CDC'den hamilelere Covid-19 aşı tavsiyesi
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CDC'den hamilelere Covid-19 aşı tavsiyesi

CDC'den hamilelere Covid-19 aşı tavsiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik nedeniyle Covid-19 aşısı olmayan kadınların korona virüs nedeniyle düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıklarını belirterek, tüm hamilelerin Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik nedeniyle Covid-19 aşısı olmayan kadınların korona virüs nedeniyle düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıklarını belirterek, tüm hamilelerin Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etti.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri korona virüs aşısı olmayan tüm hamile kadınlara Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etti. CDC Direktörü Dr. Rochelle Wallansky yaptığı açıklamada, "aşıların güvenli ve etkili" olduğunu belirterek, "Son derece bulaşıcı delta varyantıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, aşılanmamış hamileler arasında Covid-19'un ciddi sonuçlarını gördüğümüz için acil bir şekilde aşılamayı artırıyoruz" dedi.

CDC, aşı kılavuzunu ABD'de Delta mutasyonu nedeniyle hastaneye yatışlarda ve can kayıplarındaki artışın ardından güncelledi. CDC'nin hamilelerin aşılanmasına ilişkin güncellediği kılavuza göre, hamilelik nedeniyle aşı olmayan kadınların, Covid-19'a bağlı düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıkları belirtildi. CDC'nin yeni tavsiyesine göre aşılamanın, emziren anneler ve hamile kalmayı planlayan kadınlar için de geçerli olduğu belirtildi.

HAMİLELER ARASINDA AŞILAMA YÜZDE 23

CDC'nin Üreme Sağlığı Bölümü'nde Acil Durum Hazırlık ve Müdahale ekibinin ekip lideri Sascha Ellington ise yaptığı açıklamada, hamile kadınlarda aşılamanın düşük olduğunu ve hamileler arasında aşılama oranının sadece yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığını aktardı.

Hamileler arasında aşılamayı arttırmak istediklerini belirten Ellington, "Kadınların korunmasını istiyoruz. Herhangi bir güvenlik riski görmüyoruz ve bu nedenle aşılamanın faydaları, potansiyel veya bilinmeyen risklerden gerçekten daha ağır basıyor" dedi.

"DOĞURGANLIKLA İLGİLİ YAYILAN EFSANELERİN FARKINDAYIZ"

Ellington ayrıca, aşı hakkındaki dezenformasyonlara değinerek, "Doğurganlıkla ilgili yayılan efsanelerin farkındayız. Bunlar herhangi bir kanıta dayanmıyor. Bunu destekleyen hiçbir bilim yok" ifadelerini kullandı.

2 BİN 500 KADIN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

CDC'nin 2 bin 500 kadın üzerinde yaptığı güncel bir araştırmanın verilerine göre, 20 haftalık hamilelikten önce en az bir doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı olanların düşük yapma riskinde herhangi bir artış olmadığı belirtildi.

DÜŞÜK YAPMA ORANI YÜZDE 13

Araştırmaya göre, hamile kadınların yaklaşık yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığı belirtilirken, aşılananlar arasında yaklaşık yüzde 13'lük bir düşük oranının bulunduğu aktarıldı.

AŞI YENİ DOĞANLARDA BİR MİKTAR KORUMA SAĞLAYABİLİR

Uzmanlar, Covid-19 aşılarının onaylanmasına yol açan çalışmalara hamile kadınların dahil edilmemiş olmasına rağmen, aşıların onlar için de güvenli olduğunu ve hamilelik sırasında verildiğinde yeni doğan bebeklere bir miktar koruma sağlayabileceğini belirtti.

Bazı uzmanlar ise, Delta mutasyonunun hamile kadınlarda virüsün diğer mutasyonlarından daha şiddetli semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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