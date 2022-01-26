Cazın büyülü sesi 'Jane Manheit' CRR Konser Salonu'nda

Caz dünyasının en özel kadın seslerinden biri kabul edilen Jane Monheit, 4 Şubat Cuma gecesi CRR Konser Salonu'nda sahne alacak.

Kariyerine yirmi yaşında Thelonious Monk Enstitüsü vokal yarışmasında aldığı birincilik ödülüyle başlayan, olağanüstü şarkılara yaptığı içten ve romantik yorumlarıyla caz ve kabare dünyasının en beğenilen isimlerden biri haline gelen Jane Monheit bu konserle uzun bir aradan sonra İstanbullularla yeniden buluşacak. Frank Sinatra ve Sarah Vaughan gibi efsanevi caz vokallerinin sahip olduğu dramatik yaratıcılığa sahip ender isimlerden olan Monheit, kariyerinin zirvesindeki Michael Kanan (klavye), Neal Miner (bas) ve aynı zamanda eşi olan Rick Montalbano (davul) gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri