Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a hakem göndermesi - Haberler

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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a hakem göndermesi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a hakem göndermesi

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından Galatasaray maçını yöneten hakem Ümit Öztürk'e gönderme yaptı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından Galatasaray maçını yöneten hakem Ümit Öztürk'e gönderme yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Çaykur Rizespor, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray'ın resmi hesabından tabağında 4 şeker olan çay fotoğrafı 'Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?' ifadeleriyle paylaşıldı. Bu paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün tartışmalı kararları nedeniyle 'Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" notunu yazdı.

2 takımın paylaşımı da saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ümit Öztürk, Galatasaray, Rizespor, Medya, Güncel, Haberler

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