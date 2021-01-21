Çayırova'da sokak hayvanlarına sıcak yuva
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Çayırova'da sokak hayvanlarına sıcak yuva

21.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:20
Çayırova'da sokak hayvanlarına sıcak yuva

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk havalarda üşümemesi için yeni yapılan 130 adet kedi ve köpek kulübesi ile kuş yuvalarını kentin çeşitli yerlerine yerleştirdi.

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk havalarda üşümemesi için yeni yapılan 130 adet kedi ve köpek kulübesi ile kuş yuvalarını kentin çeşitli yerlerine yerleştirdi.

Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşümemesi için kent genelindeki kedi ve köpek kulübeleri ile kuş yuvası sayısını artırıyor. Salgın sürecinde beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan belediye, sokak hayvanları i için yeni yapılan 130 adet kedi ve köpek kulübesi ile kuş yuvalarını kentin çeşitli noktalarına yerleştiriyor. Bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin daha önce yaptığı 50 adet kedi, köpek kulübesi ve kuş yuvalarını besleme noktalarına ve talep eden vatandaşlara dağıtan belediye, ilçe genelinde hayvan sever vatandaşlardan oluşan 24 kişilik 'Besleme Partneri Gönüllüsü' grup ile birlikte koordineli çalışıyor. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su desteğinin yanında tesislerde kalan yemekleri bırakıyor.

Çayırova'da sokak hayvanlarına sıcak yuva
Çayırova'da sokak hayvanlarına sıcak yuva
Çayırova'da sokak hayvanlarına sıcak yuva

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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