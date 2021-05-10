ÇAYIROVA'DA 45 BİN HANEYE BAYRAM ÇİKOLATASI
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ÇAYIROVA'DA 45 BİN HANEYE BAYRAM ÇİKOLATASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan herkese çikolata dağıtıyor.

KOCAELİ Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan herkese çikolata dağıtıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, '145 bin kardeşimizin bulunduğu 45 bin hanemize çat kapı ziyaret ederek, Ramazan Bayramı öncesi hediyelerini kendilerine takdim ediyoruz' dedi.

Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi içerisinde çikolata ve maske bulunan binlerce kutu hazırladı. Belediye ekipleri, bayram öncesinde tüm kutuları kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamın Çiftçi hediye poşetlerinin hazırlanmasına bir süre yardım etti. Başkan Çiftçi ekiplerle birlikte kapı kapı dolaşarak çikolata dağıttı. Çiftçi'yi karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, hediye için teşekkür etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'İlçemizde yaşayan 145 bin kardeşimizin bulunduğu 45 bin hanemize çat kapı ziyaret ederek, Ramazan Bayramı öncesi hediyelerini kendilerine takdim ediyor ve kendileriyle hasbihal ediyoruz. Bu noktada özellikle devletin kendilerini unutmadığını ve hakikaten bu süreçte vatandaşın ne kadar yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. 45 bin hanenin tamamına ulaşacağız.' dedi.

ÇAYIROVA'DA 45 BİN HANEYE BAYRAM ÇİKOLATASI
ÇAYIROVA'DA 45 BİN HANEYE BAYRAM ÇİKOLATASI
ÇAYIROVA'DA 45 BİN HANEYE BAYRAM ÇİKOLATASI
ÇAYIROVA'DA 45 BİN HANEYE BAYRAM ÇİKOLATASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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