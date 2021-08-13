ÇAYIN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR, İTFAİYE BOTLA KURTARDI
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ÇAYIN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR, İTFAİYE BOTLA KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı üzerindeki adacığa çıkan Dursun Ekiz (53) ile Mustafa Bolat (57), baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı üzerindeki adacığa çıkan Dursun Ekiz (53) ile Mustafa Bolat (57), baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki arkadaşı botla kıyıya çıkardı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanyurt köyü, Günise mezrasında yaşandı. Böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı'na gelen Dursun Ekiz ve Mustafa Bolat çayın ortasındaki adacığa geçti. Bu sırada Tepekışla Hidroelektrik Santrali baraj göletinin kapakları açılınca su seviyesi aniden yükseldi. Ekiz ve Bolat adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri botla adacığa geçerek 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

ÇAYIN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR, İTFAİYE BOTLA KURTARDI
ÇAYIN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR, İTFAİYE BOTLA KURTARDI
ÇAYIN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR, İTFAİYE BOTLA KURTARDI
ÇAYIN ORTASINDA MAHSUR KALDILAR, İTFAİYE BOTLA KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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