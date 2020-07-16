Çayeli'nde, çöken evde 1 kişinin öldüğü heyelana tanık olanlar o anları anlattı
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Çayeli'nde, çöken evde 1 kişinin öldüğü heyelana tanık olanlar o anları anlattı

RİZE'de, 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı şiddetli yağış sırasında meydana gelen heyelanlarda; çok sayıda ev de hasar gördü.

Çayeli'nde, çöken evde 1 kişinin öldüğü heyelana tanık olanlar o anları anlattı
16.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:38
RİZE'de, 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı şiddetli yağış sırasında meydana gelen heyelanlarda; çok sayıda ev de hasar gördü. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde, yıkılan evde Havva Tüysüz'ün hayatını kaybettiği heyelana tanık olanlar, korku dolu anları anlattı. 

İlçenin Köprübaşı köyünde, şiddetli yağış sırasında meydana gelen heyelan nedeniyle içerisinde 9 kişinin bulunduğu Havva Tüysüz'e ait ev çöktü. Evin enkazından yaralı kurtarılan, ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Tüysüz'ün evinin enkazından 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Köyde bazı evler de heyelan tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Heyelana tanık olan Rıfat Tüysüz, toprak altından 3 kişiyi çıkardıklarını belirterek "O yağmurda, heyelan korkusu da aklımıza gelmeden toprak altında kalanları tek tek çıkardık. Çıkardığımızda halamızın durumu çok kötüydü" dedi.Çöken evin hemen üzerindeki evde oturan Nebiye Tüysüz de, "Yağmur kuvvetle yağmaya başladığında, önce toprakla kayıp giden bir ağacı gördüm. Bir süre sonra bir gümleme sesi duydum. Aşağı doğru baktım ki ev gidiyor. Başladım bağırmaya, duyanlar görenler eve doğru gelmeye başladı. Ama her yerde heyelan oldu. Bu olay gece olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı, o karanlıkta ve yağmurda asla müdahale olmazdı. Gidenler kazdılar çıkardılar, onların canlarını kurtardılar" diye konuştu. Köprübaşı köyünde taşan derenin ortasında kalan Karaduman ailesinin yaşadığı apartmandaki 30 kişi de korku dolu anlar yaşadı. Evlerinin arkasından akan küçük derenin yağmur suları ile taştığını söyleyen ev sahibi Ali Karaduman, "Evin arkasından geçen dere bir anda coştu, önüne ne bulduysa kattı getirdi. Arabaları sürükledi, evin altına ne bulduysa doldurdu, 2 inek vardı telef oldu, 2 inek de kaçtı kurtuldu. 3 katlı evde 30 kişi vardı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.Çok korkunç bir gün yaşadıklarını söyleyen Şaban Karaduman ise, "O küçücük dere bunları nasıl yaptı, anlamış değiliz. Evlerimiz, çaylıklarımız, arazilerimiz hep mahvoldu. Her taraf selin getirdiği heyelanla doldu, evimize bile geçemiyoruz" ifadelerini kullandı.

?Köprübaşı Köyü Muhtarı Osman Tüysüz de, "Köyümüz çok büyük bir felaket atlattı, bir ev yıkıldı, bir can kaybımız var, heyelan nedeniyle çok sayıda ev zarar gördü, tarım arazileri de çok etkilendi. Mahalle içlerinde kapanan yollar var. Şimdi ekiplerle beraber zarar gören noktalarda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.


- Rize

Kaynak: DHA

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