Çaydeğirmeni Okulları Hayat Buldu

Proje etkinliğine Orman Bölge Müdürlüğü personelleri de tam kadro katılım sağlarken Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş de bizzat öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı.

Okul müdürleri ve öğretmenleri projenin çocuklar üzerinde etkisinden memnun olduklarını dile getirirken çevreye daha saygılı bireyler yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, destekleri için Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş'e teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Fidan dikimi sonrasında konuşan Satılmış Gebeş, "Orman Haftası dolayısıyla Devrek Orman İşletme Müdürlüğü ve TOKİ İlkokulumuzun ortaklaşa yürüttüğü bir proje olan Okullar Hayat Bulsun projesine destek olmaktan gurur duyuyoruz.

Eğitim kurumlarımızın, ülkemize ve yaşadığımız şehre katkılarının ne kadar önemli olduğunun en güzel örneklerinden birisi. Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu ağaçlandırma faaliyetleri için ne kadar çaba harcadıklarını görüyoruz ve buradaki faaliyetlerinde beraber olmak istedik.

Bugün öğrencilerimizin minik elleri 500 fidanı toprakla buluşturdu. Öğrencilerimizin kendi elleriyle diktikleri fidanların büyüyüp gelişmelerini izlemelerinin, doğaya ve çevreye daha saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacağına inanıyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz personellerine, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimize teşekkür etmenin yanında en büyük teşekkürü 500 fidanı büyük özenle toprakla buluşturan öğrencilerimiz hak ediyor. Doğaya saygı tek bir fidanla başlar. Proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.