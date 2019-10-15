Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı

Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.

15.10.2019 12:40
Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirtmeni beldesinde bir düğün salonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Çaydeğirmeni Köprübaşı Mahallesindeki düğün salonu yangından sonra kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde söndürülen yangınla ilgili güvenlik güçleri çok yönlü soruşturma başlattı - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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