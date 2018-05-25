Çayda Balık Avlamaya Giden 4 Kafadar, Su Seviyesi Yükselince Mahsur Kaldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde balık avlamak isteyen 4 kişi, yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Keşiş Çayı'nda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan 4 kişi, Andırın'ın Kumarlı Mahallesi'nde iki ilçeyi birbirinden ayıran Keşiş Çayı'na balık avlamaya gitti.

SUYUN DEBİSİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR

Bir süre sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle suyun debisinin aniden yükselmesi sonucu 4 arkadaş mahsur kaldı ve bir ağacın dalına tutunarak kurtarılmayı bekledi.

BÖLGEYE AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, vatandaşların yerini tespit ederek kurtarma ekipleri istedi. Bölgeye Kahramanmaraş ve Osmaniye'den AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Mahsur kalan Serdar Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer, Zafer Menekşe ve Ömer Nas, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 5 saat sonra kurtarıldı. Hazır bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, ekiplere teşekkür ederek evlerine gitti.

İşte kurtarma çalışmalarından kareler;